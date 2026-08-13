В Запорожской области боец ВСУ заплутал в сумерках и попал на позиции «Востока»

Военнослужащий ВСУ в сумерках заблудился и вышел на позиции ВС России в Запорожской области, которые располагались недалеко от украинских. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Седой.

«Были сумерки. Он просто перепутал, не туда зашел. Конечно, когда нас увидел, глаза на лоб полезли, попытался убежать. А куда ты побежишь? Мы его задержали», — сказал военнослужащий.

Седой добавил, что украинского военнопленного передали соответствующим подразделениям.

В прошлом месяце пятеро украинских боевиков во время ротации заблудились и вышли на российские позиции. Солдаты ВСУ не знали, что несколько дней назад террикон заняли российские штурмовики.