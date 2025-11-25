Союзники Украины на встрече в Женеве договорились работать с имеющимся планом по урегулированию конфликта, который предложили США, а не разрабатывать новый. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер, слова которого привела газета The Guardian .

Стармер отметил, что американский план предстоит доработать, поскольку некоторые его пункты остаются неприемлемыми. Тем не менее документ остается более предпочтительным вариантом.

«Был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, — хотя некоторые его части неприемлемы, а другие части важны, — а не создавать другой документ», — сказал он.

Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания готова ввести войска на Украину, когда боевые действия прекратятся.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что королевство планирует сорвать урегулирование, дискредитировав президента США Дональда Трампа сфабрикованным компроматом. Судя по разведданным, Великобритания зарабатывает большие деньги на конфликте за счет поставок вооружений и тем самым спасает экономику от банкротства.