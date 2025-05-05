Союзники Украины решили договориться о поставках Patriot до саммита НАТО

Союзники Украины обсуждают передачу ей дополнительных систем ПВО Patriot и хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Западные союзники Украины в настоящее время обсуждают поставку дополнительных систем ПВО Patriot Киеву и намерены достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — заявили журналисты.

Потенциальными поставщиками систем могут стать США и Греция.

Ранее Госдепартамент США утвердил сделку с Украиной на сумму 310,5 миллиона долларов, предусматривающую техническую поддержку и обслуживание, а также обучение пилотов F-16.

Соглашение охватывает весь комплекс мероприятий, необходимых для долговременного содержания парка истребителей, переданных киевскому режиму европейскими странами. Поставка самолетов осуществляется в рамках международной коалиции, в которую входят Норвегия, Бельгия, Нидерланды и Дания.