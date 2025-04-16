«Согласится с радостью». На Западе предупредили Украину о неприятном решении об Одессе
Steigan: Одесса может стать территорией России, Трамп не будет против
Одесса может перейти под контроль российских властей, и Штаты охотно согласятся с этим. При этом Европе вряд ли удастся этому помешать. Такое мнение выразили авторы норвежского сайта Steigan.
«Президент США Дональд Трамп пока не уточнял конкретные пункты мирного соглашения на местах, и он с радостью согласится с таким решением, если посчитает, что получит достаточную компенсацию в других областях», — написали авторы статьи.
Обозреватели Steigan также выразили уверенность, что у Европы нет способов воспрепятствовать переходу Одессы под контроль России.
Также, по мнению журналистов, воссоединение Одессы с РФ сделает военное и торговое судоходство в Черном море более безопасным.
Ранее помощники президента Украины Владимира Зеленского в беседе с американской газетой The New York Times выразили обеспокоенность, что Трамп согласится передать России контроль на портом в Одессе. Украинские чиновники назвали этот объект критически важным.