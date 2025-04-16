Steigan: Одесса может стать территорией России, Трамп не будет против

Одесса может перейти под контроль российских властей, и Штаты охотно согласятся с этим. При этом Европе вряд ли удастся этому помешать. Такое мнение выразили авторы норвежского сайта Steigan .

«Президент США Дональд Трамп пока не уточнял конкретные пункты мирного соглашения на местах, и он с радостью согласится с таким решением, если посчитает, что получит достаточную компенсацию в других областях», — написали авторы статьи.

Обозреватели Steigan также выразили уверенность, что у Европы нет способов воспрепятствовать переходу Одессы под контроль России.

Также, по мнению журналистов, воссоединение Одессы с РФ сделает военное и торговое судоходство в Черном море более безопасным.

Ранее помощники президента Украины Владимира Зеленского в беседе с американской газетой The New York Times выразили обеспокоенность, что Трамп согласится передать России контроль на портом в Одессе. Украинские чиновники назвали этот объект критически важным.