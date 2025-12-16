США потребовали от Украины согласиться на «платиновые» гарантии безопасности, в противном случае страна останется без каких-либо гарантий вовсе. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Такое требование представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули на переговорах с украинскими властями в Берлине. По мнению американской стороны, мирный договор согласован на 90% и обе стороны ближе к миру, чем когда-либо.

Ранее британское издание Unherd сообщило, что Владимир Зеленский не пошел на компромисс, задекларировав отказ от вступления страны в НАТО, а лишь признал реальную ситуацию. Авторы материала подчеркнули, что по-настоящему альянс никогда и не был готов принять Украину в свои ряды.