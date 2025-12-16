Задекларировав отказ Украины от намерения присоединиться к НАТО президент страны Владимир Зеленский не пошел на компромисс, а только признал реальную ситуацию. Об этом сообщило британское издание Unherd .

«Зеленский в выходные предложил отказаться от надежд на членство в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США <…> Однако предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности», — заявили журналисты.

Также авторы материала подчеркнули, что несмотря на все обещания западных стран, двери в НАТО для Украины никогда широко не открывали. Есть технические проблемы, связанные с блоком, а также нельзя было игнорировать возражения российской стороны.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что победа России в украинском конфликте закончится выходом США из НАТО и роспуском альянса. По его словам, блок стал разваливаться на глазах.