Соглашение о взаимодействии между ветеранскими организациями подписали в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы произошло знаковое событие для ветеранского сообщества и военно-патриотической работы. Две крупные организации объединили усилия для совместной деятельности.

4 февраля состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии между Общественной организацией ветеранов Афганистана и локальных войн «Гвардия» и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Документ скрепили подписями председатель правления «Гвардии» Григорий Кикотя и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Основной целью партнерства является консолидация ресурсов и опыта для системной работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, а также допризывной подготовке молодежи городского округа. В рамках соглашения стороны договорились совместно проводить мероприятия, обмениваться лучшими практиками и реализовывать социально значимые проекты.

«Наша главная задача — практическая подготовка молодежи. Вместе с „Гвардией“ мы сможем создать в Люберцах мощную систему, где ребята получат и патриотическое воспитание, и реальные допризывные навыки, необходимые современному защитнику», — подчеркнул значимость события Александр Кулагин.

Церемония подписания прошла в символичной обстановке преемственности поколений. На мероприятии присутствовали ветераны специальной военной операции и участники локальных конфликтов прошлых лет. Среди почетных гостей были Герой Донецкой Народной Республики Кирилл Соснин и депутат окружного Совета депутатов Алексей Никоноров, что продемонстрировало широкую общественную поддержку инициативы.