Соглашение о сотрудничестве подписали молодежный центр и ветераны СВО Люберец

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Девятнадцатого марта в Молодежном центре «Лидер» городского округа Люберцы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между учреждением и Ассоциацией ветеранов СВО. Документ закрепил намерения сторон объединить усилия в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, а также в работе по противодействию современным информационным угрозам.

Ветераны СВО на регулярной основе проводят для школьников беседы по вопросам новейшей истории, информационной безопасности и патриотического воспитания. Большой популярностью у подростков пользуется организованная ими выставка трофейного оружия и современного обмундирования.

В завершение мероприятия представители МЦ «Лидер» совместно с начальником управления молодежной политики и развития добровольчества округа Натальей Канаковой вручили руководителю Ассоциации ветеранов СВО Александру Кулагину медаль «За участие в военно-патриотической деятельности».