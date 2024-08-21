Соединенным Штатам пригрозили зеркальным ответом на поставки дальнобойных ракет ВСУ

Россия даст зеркальный ответ на подставки Украине дальнобойных ракет со стороны США. Такое заявление ТАСС сделал член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В случае передачи крылатых ракет JASSM ВСУ американцы автоматически станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства россиян, подчеркнул парламентарий. По его словам, в последнем десятилетии США регулярно нарушают международные правила и вмешиваются в дела суверенных стран.

«Абсолютно закономерно, что они (США — прим. ред.) обрели большое количество врагов, мечтающих о реванше, которые в свою очередь сегодня стремятся заполучить российское дальнобойное летальное оружие», — добавил Шеремет.

Такое вооружение способно достать до Вашингтона из любой точки планеты, предупредил депутат.

Газета Politico ранее сообщила, что США могут передать Украине ракеты JASSM, которые можно будет запускать с самолетов F-16. Окончательное решение по этому вопросу еще не приняли, сообщили «Известия».