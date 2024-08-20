Соединенным Штатам предрекли «тяжесть страданий» из-за вмешательства в конфликты

GT: участие в нескольких конфликтах приведет США к поражению

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Белый дом ждет поражение, если США продолжат участвовать сразу в нескольких конфликтах. Об этом сообщило китайское издание Global Times.

«На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение», — напомнили авторы публикации.

В издании отметили, что поддержка ВСУ и Израиля истощает ресурсы США. Из-за этого страна может не справиться с конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который она сама и разжигает. В газете предположили, что американский ВПК будет процветать, если США будут косвенно участвовать сразу в трех конфликтах, однако государство «в целом испытает на себе всю тяжесть страданий».

Ранее частная военная компания Forward Observation Group из США показала фотографии с американскими военнослужащими в Курской области. На снимках боевики позировали около бронеавтомобиля HMMWV. На одном из фото заметили основателя ЧВК Деррика Бейлса.

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