Белый дом ждет поражение, если США продолжат участвовать сразу в нескольких конфликтах. Об этом сообщило китайское издание Global Times .

«На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение», — напомнили авторы публикации.

В издании отметили, что поддержка ВСУ и Израиля истощает ресурсы США. Из-за этого страна может не справиться с конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который она сама и разжигает. В газете предположили, что американский ВПК будет процветать, если США будут косвенно участвовать сразу в трех конфликтах, однако государство «в целом испытает на себе всю тяжесть страданий».

Ранее частная военная компания Forward Observation Group из США показала фотографии с американскими военнослужащими в Курской области. На снимках боевики позировали около бронеавтомобиля HMMWV. На одном из фото заметили основателя ЧВК Деррика Бейлса.