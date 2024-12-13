События в Сирии увеличили значимость Украины для России

События в Сирии увеличили важность победы на Украине для России. Такое заявление сделал старший аналитик в International Crisis Group Олег Игнатов, чьи слова привело The Wall Street Journal .

Речь идет о падении режима бывшего сирийского лидера Башара Асада. Ситуация в САР якобы оказала негативное влияние на статус России, в связи с чем аналитики не могут дать точный прогноз на потенциальные переговоры по украинскому вопросу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для [президента России Владимира] Путина», — отметил Игнатов.

По его словам, Украина — это то место, где Россия должна достичь своих целей.

Профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер заявил, что приезд Асада в Москву стал демонстрацией российского принципа. По его словам, страна не оставляет своих союзников в беде.