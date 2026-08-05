Собянин заявил о кратном увеличении числа БПЛА, летящих в сторону Москвы

Количество дронов, запускаемых ВСУ в сторону Москвы, за последние месяцы выросло в разы. Два из трех беспилотников, атакующих Россию, направлены на столицу. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин в интервью, показанном в эфире «Вестей» .

«В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — сказал он.

Сегодня утром Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 дронов на подлете к столице. Первые восемь сбили примерно в три часа ночи, позже мэр отчитался о ликвидации еще двух аппаратов. По его словам, на места падения БПЛА оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.