Собянин сообщил об уничтожении 250 БПЛА на подлете к Москве за двое суток

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», — написал глава города.

Он поблагодарил войска ПВО за профессиональную и самоотверженную работу.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны нейтрализовали 145 дронов ВСУ над регионами России, из них 46 беспилотников летели на Москву. Всего в небе над Московской областью уничтожили 53 БПЛА. Массовый налет дронов также отразили в ночь на 15 марта.