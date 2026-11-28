ПВО с вечера сбили 48 БПЛА ВСУ, аппараты летели к Москве

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Первую волну беспилотников ПВО России сбили в 23:13, как следует из сообщения Собянина. Всего ликвидировать удалось 11 украинских БПЛА.

Спустя четверть часа, в 23:28, военные ликвидировали еще восемь дронов на подлете к российскому мегаполису. Ближе к полуночи, в 23:57, ПВО поразили четыре беспилотника. Всего за час нейтрализовали 23 аппарата.

После небольшого затишья Украина вновь попыталась послать БПЛА в сторону Москвы. В 01:50 сбили 10 таких аппаратов. Еще 15 уничтожили в 02:32.

Во всех случаях обломки аппаратов упали на землю. На места происшествий оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Сейчас специалисты проводят там необходимые работы.

В ночь на 27 ноября средства ПВО сбили 318 беспилотников над регионами России.