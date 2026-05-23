Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Дежурные системы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Первые за сутки два беспилотника сбили сразу после полуночи. Вторая атака произошла примерно в 10:00.

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

За прошедшую ночь российские ракетчики перехватили или уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа.

Под удар попала территория нефтебазы в Новороссийске. Пожар охватил несколько технических и административных зданий. Также обломки беспилотников упали на территории топливного терминала.