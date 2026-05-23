Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Дежурные системы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Первые за сутки два беспилотника сбили сразу после полуночи. Вторая атака произошла примерно в 10:00.
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
За прошедшую ночь российские ракетчики перехватили или уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа.
Под удар попала территория нефтебазы в Новороссийске. Пожар охватил несколько технических и административных зданий. Также обломки беспилотников упали на территории топливного терминала.