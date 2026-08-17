Силы ПВО России сбили 316 беспилотников за 12 часов
В период с 8:00 до 20:00 17 августа, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 316 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Беспилотные летательные аппараты перехватили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской области.
Также дроны сбили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее оперштаб по Белгородской области сообщил, что в результате ударов украинских беспилотников в регионе пострадали три мирных жителя.