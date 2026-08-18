На подлете к Москве ночью 18 августа сбили 23 БПЛА

ВСУ направили в сторону Москвы несколько беспилотников самолетного типа. Аппараты уничтожили российские силы и средства ПВО, рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первые сообщения о беспилотниках появились в канале градоначальника в 21:13 понедельника, 17 августа. На тот момент ПВО уничтожили четыре БПЛА. К месту падения обломков оперативно прибыли экстренные структуры.

В 2:33 российские силы ликвидировали шесть летевших на Москву беспилотника. Спустя примерно полчаса на том же направлении сбили еще 17 БПЛА ВСУ.

Росавиация в ночь на 18 августа ввела временные ограничения в аэроптах Внуково, Домодедово и Жуковский.

ПВО работало в России и в ночь на 16 августа. За это время над российскими регионами сбили 820 беспилотников ВСУ.