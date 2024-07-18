Собиравшуюся поджечь здание суда в Донецке россиянку поймала ФСБ

Россиянку, которая собиралась поджечь здание Петровского районного суда Донецка, задержали сотрудники УФСБ по ДНР. По данным ведомства, подготовкой женщины к теракту занималось одно из украинских националистических формирований, признанных террористическим в России, сообщили в региональном управлении ведомства.

Женщину задержали с поличным. Установлено, что после теракта она собиралась выехать на территорию Украины, чтобы там вступить в ряды террористической организации.

Против задержанной возбудили дело о теракте и приготовлении к преступлению и покушению на преступление. Подозреваемая дала признательные показания.

Также УФСБ показало видео допроса женщины, судя по представленным на нем данным, женщина собиралась использовать для теракта горючие вещества. Для их хранения она заранее подготовила схрон.

Расследование уголовного дела продолжается.