Полицейского задержали в ЛНР за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали полицейского из Сватовского муниципального округа ЛНР по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

По данным следствия, задержанный собирал информацию о личном составе МВД России, местах дислокации подразделений российской армии и объектов коммуникации. Против него возбудили уголовное дело.

На допросе мужчина рассказал, что специально устроился в полицию, чтобы потом выйти на связь с украинскими спецслужбами.

Ранее в Хабаровском крае арестовали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о работе местного оборонного предприятия. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.