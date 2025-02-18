Полицейского задержали в ЛНР за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали полицейского из Сватовского муниципального округа ЛНР по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.
По данным следствия, задержанный собирал информацию о личном составе МВД России, местах дислокации подразделений российской армии и объектов коммуникации. Против него возбудили уголовное дело.
На допросе мужчина рассказал, что специально устроился в полицию, чтобы потом выйти на связь с украинскими спецслужбами.
Ранее в Хабаровском крае арестовали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины информацию о работе местного оборонного предприятия. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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