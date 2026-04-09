Собаки-радары пришли на помощь российским морпехам в зоне СВО

Российским военнослужащим в зоне СВО помогают собаки. Они чувствуют приближающуюся к блиндажу опасность и подают сигнал, сообщил РИА «Новости» боец подразделения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Емеля.

До участия в боевых действиях мужчина 15 лет прослужил кинологом, поэтому хорошо считывает поведение собак. По его словам, почти в каждом блиндаже есть свой питомец, который оберегает бойцов от вражеского огня.

«Собака никогда не реагирует просто так — она подает сигналы: может насторожиться, изменить поведение, указать направление угрозы. <…> Они могут заранее почувствовать приближение в том числе беспилотников. Это реально помогает», — рассказал он.

Емеля сообщил, что в некоторых случаях участие собак противопоказано. При работе артиллерии или реактивных систем они могут сильно испугаться.

