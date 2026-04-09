Ростовские ветеринары спасли раненых лошадей в Запорожской области

Балицкий: ветеринары из Ростовской области помогли раненым лошадям в Запорожье

Ростовские ветеринары приехали в Запорожскую область и начали лечение трех лошадей, выживших после атаки ВСУ на конную ферму в Акимовском районе. Об этом губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале .

«После атаки выжили три лошади — они очень пострадали, требуют ухода и лечения. На помощь откликнулись специалисты из Ростовской области, которые выехали и на месте провели узкопрофильные исследования, рентгеновское обследование, обработку ран», — написал Балицкий.

Балицкий поблагодарил министерство спорта Запорожской области, администрацию Акимовского муниципального округа и Федерацию конного спорта региона за помощь фермеру в восстановлении поголовья и лечении животных.

Губернатор добавил, что осколки не угрожают жизни лошадей. Теперь животным потребуется только постоянный уход и забота.

Беспилотники ВСУ 2 апреля ударили по конной ферме в Акимовском муниципальном округе. Погибли 14 животных.