«Со звуком летаем, с музыкой». Российские бойцы запускают под Харьковом необычные дроны

Российские бойцы в Харьковской области запускают дроны с песнями «Сектора газа»

В Харьковской области российские войска перевоспитывают украинских боевиков — отправляют дроны на их позиции с песнями «Сектора газа». Об этом рассказал в беседе с RT оператор разведывательного дрона с позывным Муха из группы «Контора» группировки войск «Запад».

«Со звуком летаем, с музыкой. Включаем наши российские песни. <…> В основном, наверное, „Сектор газа“», — сказал он.

Также военный отметил, что с дронов часто сбрасывают агитационные листовки, благодаря которым впоследствии украинцы сдаются.

На гражданке Муха работал поваром. До работы с беспилотниками служил оператором ПТУР.

Еще боец рассказал подробнее о работе разведчиков. Чаще всего они проверяют дороги на наличие мин, а также выявляют местоположение бронетехники противника. Действует разведка в темное время суток. Обнаруживают цель и передают сослуживцам, которые работают на FPV-дронах.

Ранее разведчики группировки «Восток» перехватили радиосообщение ВСУ. Украинские боевики говорили об уничтожении дружеским огнем пехотного подразделения, которое отказалось выполнять приказ командиров.