Со вчерашнего вечера ПВО уничтожили почти 80 дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали почти 80 украинских беспилотников над Россией со вчерашнего вечера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За период с 20:10 по московскому времени 24 апреля по 06:00 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Крымом — 59, также 11 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. Четыре — над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской. Еще один БПЛА сбили над Ивановской областью.

Вчера ночью Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в селе Сухарево в Белгородской области. После атаки на территории здания начался пожар. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб.