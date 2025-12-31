Президент Украины Владимир Зеленский кичился тем, что не боится переговоров с Россией в любом формате, но согласился встретиться только с США и Евросоюзом. Несоответствие в его словах высмеял посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале .

Дипломат опубликовал аудиозапись выступления Зеленского, на которой тот предложил обсудить мирный план трехсторонним составом: с участием Украины, США и Евросоюза. При этом политик заявил, что готов к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным и не боится переговоров в любом виде.

«Он так не боится встречаться с „русскими“, что умоляет США встречаться только с хором ЕС&Киева, а от „русских“ он убежал из Стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится. Снова не боится!» — сказал Мирошник.

Посол припомнил Зеленскому прошлое в КВН. В этом контексте он назвал президента клоуном, а его выступление — новым скетчем.

Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Он потребовал предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет, чем вызвал гнев не только американцев, но и японцев.