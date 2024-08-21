«Снять некоторые оковы». В США призвали разрешить ВСУ наносить глубокие удары по России

Сенатор Уорнер: США должны расширить зону применения ВСУ американского оружия

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президенту США Джо Байдену следует разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России сверх установленного лимита. Такое заявление сделал глава комитета по разведке сената Соединенных Штатов Марк Уорнер, чьи слова привело РИА «Новости».

С точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет у ВСУ должна быть возможность выйти за пределы 80-мильного или 80-километрового лимита, уточнил сенатор.

«Я думаю, что администрация должна снять некоторые оковы», — подчеркнул он.

При этом Уорнер добавил, что Украине следует проявить осторожность и не бить по объектам ядерной энергетики, а также ключевым компонентам национальной обороны России. Это может спровоцировать серьезный ответ ВС РФ.

В МИД России ранее заявили, что доказательства участия американских ЧВК во вторжении ВСУ в Курскую область говорят о вовлеченности США в украинский конфликт.

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте