Президенту США Джо Байдену следует разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России сверх установленного лимита. Такое заявление сделал глава комитета по разведке сената Соединенных Штатов Марк Уорнер, чьи слова привело РИА «Новости» .

С точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет у ВСУ должна быть возможность выйти за пределы 80-мильного или 80-километрового лимита, уточнил сенатор.

«Я думаю, что администрация должна снять некоторые оковы», — подчеркнул он.

При этом Уорнер добавил, что Украине следует проявить осторожность и не бить по объектам ядерной энергетики, а также ключевым компонентам национальной обороны России. Это может спровоцировать серьезный ответ ВС РФ.

В МИД России ранее заявили, что доказательства участия американских ЧВК во вторжении ВСУ в Курскую область говорят о вовлеченности США в украинский конфликт.