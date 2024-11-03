Снимки расположения военных систем ВСУ появились в Google Maps

Снимки расположения украинских военных систем появились в Google Maps. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале.

Он не уточнил, о каких именно системах ВСУ идет речь. Просьбу немедленно удалить материалы в компании не удовлетворили.

«У них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.

Позже представители Google связались с ним и сообщили, что уже начали удалять снимки расположения украинских военных систем.

В России начались испытания списанных спутников НАТО — их собираются использовать для обеспечения связи в зоне СВО. В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что телеметрическая информация успешно проходит через канал.