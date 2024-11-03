Снимки расположения военных систем ВСУ появились в Google Maps

Снимки расположения украинских военных систем появились в Google Maps. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале.
Он не уточнил, о каких именно системах ВСУ идет речь. Просьбу немедленно удалить материалы в компании не удовлетворили.
«У них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.
Позже представители Google связались с ним и сообщили, что уже начали удалять снимки расположения украинских военных систем.
В России начались испытания списанных спутников НАТО — их собираются использовать для обеспечения связи в зоне СВО. В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что телеметрическая информация успешно проходит через канал.
Юридическую консультацию жителей провели в микрорайоне Заря в Балашихе
Замглавы Балашихи провела встречу с жителями микрорайона Авиаторов
Крабовые палочки из аквариумных рыбок производили в Пскове
«Против диктатуры». Гуцул — о голосовании на выборах президента Молдавии
Метель и порывистый ветер спрогнозировали в Москве до утра понедельника
Работу системы отопления в доме № 5 на Юбилейной улице проверили в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте