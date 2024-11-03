Испытания списанных спутников НАТО начались в России для их использования на СВО
ТАСС: в России допустили использование списанных спутников НАТО на СВО
В России допустили использование списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне специальной операции. Об это сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Специалисты уже приступили к испытаниям технологии. Телеметрическая информация успешно проходит через канал связи.
«Это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — объяснил источник.
По его словам, радиолюбители используют списанные спутники НАТО, которые находятся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями. Специалисты в России нашли способ использовать такой канал для цифрового общения.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что США используют собранные в зоне спецоперации данные для обучения систем искусственного интеллекта.