Испытания списанных спутников НАТО начались в России для их использования на СВО

ТАСС: в России допустили использование списанных спутников НАТО на СВО

В России допустили использование списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне специальной операции. Об это сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Специалисты уже приступили к испытаниям технологии. Телеметрическая информация успешно проходит через канал связи.

«Это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — объяснил источник.

По его словам, радиолюбители используют списанные спутники НАТО, которые находятся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями. Специалисты в России нашли способ использовать такой канал для цифрового общения.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что США используют собранные в зоне спецоперации данные для обучения систем искусственного интеллекта.