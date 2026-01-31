Боевики украинского диверсионного подразделения «Кракен»* с западным оружием и медикаментами погибли под Константиновкой в ДНР. Старший стрелок группировки войск «Юг» с позывным Орех сообщил об этом РИА «Новости» .

Российские подразделения проникли в глубокий тыл и встретили укрепленные позиции боевиков. Завязался стрелковый бой, фатальный для противника.

«Контакты у нас были — это „Кракен“*. Нашивки соответствующие. <…> За всю операцию нами был уничтожен взвод», — сообщил военнослужащий.

После зачистки бойцы обнаружили, что погибшие оборонялись оружием западного образца. При них нашли польские сухпайки и медикаменты с надписями исключительно на английском языке.

Ранее боевиков «Кракена»* заметили в Харькове. Они издевались над мирными жителями, промышляя рэкетом и вымогательством.

*Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировано на базе полка «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.