Снаряженные Западом боевики «Кракена» погибли под Константиновкой
ВС России уничтожили взвод «Кракена» в окрестностях Константиновки
Боевики украинского диверсионного подразделения «Кракен»* с западным оружием и медикаментами погибли под Константиновкой в ДНР. Старший стрелок группировки войск «Юг» с позывным Орех сообщил об этом РИА «Новости».
Российские подразделения проникли в глубокий тыл и встретили укрепленные позиции боевиков. Завязался стрелковый бой, фатальный для противника.
«Контакты у нас были — это „Кракен“*. Нашивки соответствующие. <…> За всю операцию нами был уничтожен взвод», — сообщил военнослужащий.
После зачистки бойцы обнаружили, что погибшие оборонялись оружием западного образца. При них нашли польские сухпайки и медикаменты с надписями исключительно на английском языке.
Ранее боевиков «Кракена»* заметили в Харькове. Они издевались над мирными жителями, промышляя рэкетом и вымогательством.
*Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировано на базе полка «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.