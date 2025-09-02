Из-за формирований «Кракен»* и «Азов»* в Харькове значительно осложнилась криминальная обстановка. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, на фоне деятельности радикалов и националистических формирований в городе зарегистрировали рост социальной напряженности. Лисняк уточнил, что боевики «Кракена»* и «Азова»* занимаются рэкетом и совершают насилие в отношении гражданских лиц.

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал, что харьковские больницы наводнили иностранные наемники.

По его словам, в медучреждения поступили множество французов, лечением которых занимаются западные врачи. Также в больницах заметили граждан стран Скандинавии, США, Великобритании и Чехии.