Снаряд ВСУ пробил девять этажей дома в Ясиноватой. Жильцов экстренно эвакуировали

Мэр Пеняев заявил об эвакуации жильцов пострадавшего от ВСУ дома в Ясиноватой

U.S. Marines/ZUMAPRESS.com
Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ясиноватой выпущенный ВСУ снаряд HIMARS серьезно повредил жилой дом. Власти эвакуировали людей, сообщил журналистам РИА «Новости» глава местной администрации Александр Пеняев.

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался», — уточнил он.

По словам мэра, в городе уже оборудовали пункт временного размещения, а для транспортировки людей выделили автобус.

В результате удара ВСУ по жилому дому в Ясиноватой пострадали двое детей — четырехлетний мальчик и 15-летняя девочка. Состояние детей медики оценили как средней тяжести.

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