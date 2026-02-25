Снаряд «Краснополь» превзошел по точности западные аналоги

Российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные средства аналогичного назначения по точности. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Статистика показывает, что „Краснополь“ превосходит по точности западные управляемые снаряды», — отметили в госкорпорации.

Применение снарядов ускорило цикл «обнаружение — целеуказание — выстрел — уход» для самоходных гаубиц «Мста-С». Подвижность и проходимость артиллерийской установки позволяют ей разворачиваться на позиции, быстро перемещаться, вести огонь и уходить. В Ростехе уточнили, что у расчета на выполнение боевой задачи уходит две-три минуты.

«Снайперская работа „Краснополем“ востребована при работе по пунктам управления БПЛА, бронетехнике, местам дислокации противника и контрбатарейной борьбе», — заключили в пресс-службе.

