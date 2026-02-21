Ростех показал новейшие образцы БПЛА на выставке в Москве

Ростех продемонстрировал на презентации в Москве восемь новейших беспилотников, которые используют в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В рамках экспозиции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, Ростех показал более 140 образцов. В их числе электробайки, средства борьбы с беспилотниками, экипировка и боеприпасы.

«С учетом специфики спецоперации, которую называют „войной дронов“, отдельный акцент мы сделали на БПЛА — демонстрируем восемь новейших образцов», — подчеркнул глава корпорации Сергей Чемезов.

Он уточнил, что на выставке можно увидеть либо серийные образцы, либо те, которые готовятся к запуску в массовое производство.

В столице впервые выставили электрические мотоциклы «Иж-Эндуро» разработки концерна «Калашников» с коляской и прицепным устройством. Транспорт можно использовать как для перевозки грузов, так и для эвакуации бойцов.

Ранее в войска поставили партию истребителей пятого поколения Су-57, оснащенных новыми бортовыми системами.