Минобороны объявило об освобождении харьковской Кудиевки и Першомарьевки в ДНР

Наступающие на позиции украинских боевиков российские войска за минувшие сутки освободили села Кудиевка и Першомарьевка в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что в Кудиевку зашли бойцы группировки «Север». В ходе боев они выбили противника из населенного пункта и установили над ним полный контроль.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

Село Першомарьевка в ДНР перешло под контроль Южной группировки войск, продолжившей наступление на позиции противника.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Першомарьевка Донецкой Народной Республики», — указали в сводке Минобороны.

В минувшую субботу, 15 августа, бойцы группировки войск «Восток» освободили село Рыбальское в Запорожской области. В пресс-службе Минобороны заявили, что во время битвы за населенный пункт военные уничтожили до роты живой силы противника.