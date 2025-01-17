Снайперская пара ВДВ уничтожила три украинские «Бабы-яги» в Часовом Яре

Снайперская пара Ивановской дивизии ВДВ сбила за ночь три украинских гексакоптера «Баба Яга» и уничтожила пехоту ВСУ в районе Часовоярского огнеупорного комбината. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что ивановские десантники долго выслеживали графики ВСУ по отправке тяжелых дронов типа «Баба-яга», а также перемещения противника, в частности, их график ротации и прибытия такелажников с продовольствием и боеприпасами.

Сначала снайперская пара сбила три дрона ВСУ, затем сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, проводившую ротацию на передовой.

Как рассказал снайпер с позывным Турист, для выполнения боевой задачи им пришлось подобраться к вражеским позициям на расстояние 50 метров. Там было сложно работать, но все получилось и российские штурмовики смогли зайти еще дальше.

«Но сам заход на позицию был очень интересным, потому что 50 метров, там ВСУ уже слышат все, то есть, разговоры вести проблемно. Любой шорох — и начинается стрельба», — добавил он.

Ранее российский снайпер с позывным Миха рассказал, что неделю лежал в снегу и получил обморожение ног, но не покинул свою позицию, прикрывая штурмовиков ВС РФ на Краснолиманском направлении фронта.