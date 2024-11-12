Снайпер одним выстрелом из винтовки уничтожил нескольких боевиков ВСУ

Снайпер Черный рассказал, как уничтожил из винтовки нескольких боевиков ВСУ

Российский снайпер одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра уничтожил целую группу противников. Об этом сообщил снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный в беседе с РИА «Новости» .

«Обнаружили группу [боевиков ВСУ] возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два-три человека упало, рухнуло», — рассказал он.

Также военный отметил, что за все время специальной военной операции вооружение российских стрелков очень сильно продвинулось. Для снайперов разработали новые тяжелые винтовки, благодаря которым профессионалы могут далеко и продуктивно работать. Также у нового оружия появились улучшенные прицелы.

По его словам, новые тяжелые винтовки позволяют стрелять на дальность до 2,5 километра.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по цеху производства компонентов и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Объекты поразили ударными беспилотниками.