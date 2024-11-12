Снайпер одним выстрелом из винтовки уничтожил нескольких боевиков ВСУ

Снайпер Черный рассказал, как уничтожил из винтовки нескольких боевиков ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российский снайпер одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра уничтожил целую группу противников. Об этом сообщил снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный в беседе с РИА «Новости».

«Обнаружили группу [боевиков ВСУ] возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два-три человека упало, рухнуло», — рассказал он.

Также военный отметил, что за все время специальной военной операции вооружение российских стрелков очень сильно продвинулось. Для снайперов разработали новые тяжелые винтовки, благодаря которым профессионалы могут далеко и продуктивно работать. Также у нового оружия появились улучшенные прицелы.

По его словам, новые тяжелые винтовки позволяют стрелять на дальность до 2,5 километра.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по цеху производства компонентов и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Объекты поразили ударными беспилотниками.

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