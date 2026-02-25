Смоленские власти подтвердили гибель 4 человек при атаке дронов на завод

Анохин: при атаке БПЛА на завод удобрений четверо погибли и 10 получили ранения

В результате массовой атаки украинских дронов на предприятие азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре человека и 10 получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

«Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь», — написал он.

Анохин добавил, что на заводе работают спасатели, которые уже локализовали очаги возгорания. В минимизации возможных угроз рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.

«Правительство Смоленской области окажет необходимую помощь семьям пострадавших и погибших. Для оценки последствий привлекут специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора», — добавил губернатор.

ЧП произошло около 06:00. Изначально поступала информация о четырех пострадавших.