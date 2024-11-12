Смирнов заявил о новых мерах поддержки эвакуированных жителей Курской области

В Курской области введут новые и усовершенствуют уже существующие меры поддержки эвакуированных из приграничных районов. Об этом губернатор Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале .

Правительство региона подготовило шесть тысяч квартир для эвакуированных людей. На съем жилья многодетным семьям предложат до 40 тысяч рублей. Остальным семьям выделят по 20 тысяч рублей. Заявление на жилищный сертификат и компенсацию можно будет подать через «Госуслуги».

Вместе с этим Смирнов напомнил об уже разработанных для региона мерах поддержки, в том числе о выплате 2/3 зарплаты на время простоя, расчете возмещения за пострадавшее и уничтоженное имущество.

Губернатор также поручил организовать для выехавших пункт приема обращений с ежедневным приемом депутатов областной и Госдумы, глав районов и специалистов МФЦ.

Ранее стало известно об отставке главы Суджанского района Александра Богачева. Причиной стало нежелание чиновника идти на контакт с местными жителями.