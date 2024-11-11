Смирнов заявил, что на восстановление Курской области необходимо 700 млрд рублей

Чтобы восстановить пострадавшие от вторжения ВСУ территории Курской области необходимо более 700 миллиардов рублей, заявил губернатор Алексей Смирнов. Он объяснил, что власти учитывают ущерб социальных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры, предприятий АПК, сообщил ТАСС .

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов», — рассказал глава региона.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале августа. С тех пор боевики продолжают атаковать мирных жителей. Четыре человека пострадали в результате обстрелов в начале ноября.