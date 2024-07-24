СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за российских авиабомб

FR: Зеленский отчаянно просит Запад усилить ПВО из-за российских авиабомб

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в отчаяние из-за авиабомб ВС России. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны», — заявили авторы статьи.

Авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. Осколки боеприпасов разлетаются более чем на километр.

Российские военные атаковали пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины бомбами ФАБ-500. Боеприпасы сбросили с истребителя-бомбардировщика Су-34.

ВКС России используют в зоне СВО авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщили «Известия».

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