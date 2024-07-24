Российские военные сбросили ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ
Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации ВСУ бомбами ФАБ-500
Экипаж истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударил бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Снаряды оснащены универсальным модулем коррекции и планирования, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Экипажи благополучно вернулись на аэродром после того, как получили от разведчиков подтверждение о ликвидации целей.
«Наше дело правое! Противник будет побежден! Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК», — рассказал пилот Су-34.
По его словам, ФАБ-500 пробивает даже бетонные укрытия, поэтому враг «дребезжит от страха».
Российские войска также используют фугасные авиабомбы ФАБ-3000. Эти боеприпасы могут «стереть в порошок» взводный опорный пункт открытого типа.