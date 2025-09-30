СМИ сообщили о возможном ударе ВС России по кол-центру украинских мошенников
Российская армия, предположительно, разгромила мошеннический кол-центр в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщил RT.
Официальной информации пока нет. В сообщении напомнили, что по информации ФСБ России, на Украине действует от 120 до 150 мошеннических кол-центров.
В середине сентября стало известно, что на Украине пресекли деятельность крупного мошеннического кол-центра. Злоумышленники звонили жителям стран СНГ и представляясь юристами. Они убеждали своих жертв оплачивать «комиссии», «судебные сборы», «налоги», а также брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного «платежа».
Накануне жену глава ДНР Дениса Пушилина чуть не обманули телефонные мошенники.