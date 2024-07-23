СМИ сообщили о военной помощи Украине от Словакии против ее желания

Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает Украину снарядами

Aimee Dilger/Keystone Press Agency
Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словакия собирается увеличить производство боеприпасов. Власти не могут контролировать, куда направят эту продукцию, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова привело агентство Bloomberg.

Государство официально отказалось от военной помощи Украине, но словацкие снаряды все равно попадают в ВСУ. Покупатели боеприпасов сами решают, куда их отправлять, отметил министр.

«Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — добавил Калиняк.

Ограничения в сфере производства боеприпасов нанесли бы ущерб интересам Словакии. В 2024 году в стране произведут 125 тысяч снарядов, в следующем — еще 200 тысяч.

Командование Вооруженных сил Украины признало тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Чтобы остановить наступление ВС России, необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся боеприпасы, считает главком ВСУ Александр Сырский.

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте