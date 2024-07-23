СМИ сообщили о военной помощи Украине от Словакии против ее желания
Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает Украину снарядами
Словакия собирается увеличить производство боеприпасов. Власти не могут контролировать, куда направят эту продукцию, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова привело агентство Bloomberg.
Государство официально отказалось от военной помощи Украине, но словацкие снаряды все равно попадают в ВСУ. Покупатели боеприпасов сами решают, куда их отправлять, отметил министр.
«Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — добавил Калиняк.
Ограничения в сфере производства боеприпасов нанесли бы ущерб интересам Словакии. В 2024 году в стране произведут 125 тысяч снарядов, в следующем — еще 200 тысяч.
Командование Вооруженных сил Украины признало тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Чтобы остановить наступление ВС России, необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся боеприпасы, считает главком ВСУ Александр Сырский.