Словакия собирается увеличить производство боеприпасов. Власти не могут контролировать, куда направят эту продукцию, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк. Его слова привело агентство Bloomberg .

Государство официально отказалось от военной помощи Украине, но словацкие снаряды все равно попадают в ВСУ. Покупатели боеприпасов сами решают, куда их отправлять, отметил министр.

«Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — добавил Калиняк.

Ограничения в сфере производства боеприпасов нанесли бы ущерб интересам Словакии. В 2024 году в стране произведут 125 тысяч снарядов, в следующем — еще 200 тысяч.

Командование Вооруженных сил Украины признало тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Чтобы остановить наступление ВС России, необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся боеприпасы, считает главком ВСУ Александр Сырский.