Командование ВСУ признало тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности

Сырский признал тотальный дефицит зенитных ракет для ударов по российским БПЛА

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российская армия превосходит украинскую по численности и оснащенности. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой зенитных ракет для борьбы с разведывательными беспилотниками, заявил главком Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, активные боевые действия разной интенсивности продолжились на всех участках. В ДНР российские войска устремились в сторону Покровска, сосредоточились на взятии Стельмаховки и Макеевки, продолжили бои за Красногоровку, Прогресс, Зализное, Северный и Часов Яр. Для того, чтобы остановить наступление российской армии, по мнению Сырского, необходимо максимально эффективно использовать имевшиеся боеприпасы и удерживать рубежи.

«А также [поможет] овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и FPV-дронов», — сказал он.

ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов для систем ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты воздушного пространства потребуются 25 систем Patriot.

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