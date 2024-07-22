Командование ВСУ признало тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности

Российская армия превосходит украинскую по численности и оснащенности. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной нехваткой зенитных ракет для борьбы с разведывательными беспилотниками, заявил главком Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, активные боевые действия разной интенсивности продолжились на всех участках. В ДНР российские войска устремились в сторону Покровска, сосредоточились на взятии Стельмаховки и Макеевки, продолжили бои за Красногоровку, Прогресс, Зализное, Северный и Часов Яр. Для того, чтобы остановить наступление российской армии, по мнению Сырского, необходимо максимально эффективно использовать имевшиеся боеприпасы и удерживать рубежи.

«А также [поможет] овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и FPV-дронов», — сказал он.

ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов для систем ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты воздушного пространства потребуются 25 систем Patriot.