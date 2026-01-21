СМИ сообщили о передаче Путину мирного плана по Украине

Президент России Владимир Путин получил от США черновик мирного плана по Украине, согласованного с самой Украиной и с Европой, в начале января через спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Россию на переговоры в четверг. К этому моменту, по данным агентства, в Кремле изучат предложения и предложат свои поправки. По данным источников, в Москве считают этот план значительным шагом вперед, но его версия пока не окончательная.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал европейские страны озаботиться миром на Украине. По его словам, заключить соглашение хотят и Москва, и Киев.