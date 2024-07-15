СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ

Spiegel: в боях за Часов Яр на стороне ВСУ участвуют снайперы из Германии

Немецкое издание Spiegel выпустило документальный фильм. В нем оно рассказало о наемниках из Германии, служащих в Иностранном легионе ВСУ.

Героем повествования стал 49-летний Отто, выходец из Баварии. Он рассказал, что до спецоперации часто приезжал на Украину как турист, а сейчас является снайпером.

В интервью для фильма он признался, что убивал людей. По данным издания, за месяц до съемки Отто получил ранение, но выжил.

«Стоит заметить, что публичные и детальные рассказы об их [наемников] приключениях, да еще и с указанием конкретного направления, появляются редко», — отметил российский канал «Военная хроника».

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о новой группе французских наемников в Харькове, среди которых есть женщина и чернокожий.

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