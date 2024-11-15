ФСБ опубликовала видео с задержанием готовившего диверсию на Транссибе подростка

Подросток готовил диверсию Транссибирской магистрали в Кировской области. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал ролик с его задержанием и допросом.

На кадрах видно, что молодой человек шел рядом с железной дорогой и осматривал шкафы сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей. Когда он заметил правоохранителей, то попытался сбежать.

На допросе подросток признал вину и рассказал, что ему пообещали выплатить за диверсию 25 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного компоненты для изготовления взрывчатки и телефон, с помощью которого тот связывался с кураторами с Украины. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на диверсию. За совершенное преступление фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ поймала в Калужской области 16-летнего подростка, который поджег батарейный шкаф на железной дороге. Украинские кураторы обещали ему за диверсию на путях вознаграждение в 50 тысяч рублей.