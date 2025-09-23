Смерть губернатора в «Форосе» опровергли

Украинские паблики объявили о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в крымском санатории «Форос». Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опроверг эту информацию.

«На самом же деле Сальдо сегодня в Москве в МИД при участии Лаврова подписал „соглашение“ между Херсонской областью и правительством Никарагуа о торгово-экономическом сотрудничестве», — сообщили авторы канала.

Поездку Сальдо в Москву подтвердил пресс-секретарь Владимир Василенко. Губернатора запечатлела также пресс-служба МИД России рядом с главами Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские беспилотники атаковали санаторий «Форос» 21 сентября. Погибли три человека, пострадали 16, в том числе граждане Белоруссии. Власти оценили ущерб почти в 19 миллионов рублей.