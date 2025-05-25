Российские военные в бою уничтожили снайпера ВСУ Сергея Савкива, переехавшего на Украину из Тюменской области. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на некрологи в украинских социальных сетях.

Боевик родился в Надымском районе Тюменской области, однако его семья переехала в Черкассы. Молодой человек получил образование в украинской школе, отучился в техникуме и университете, а затем работал поваром по всей стране.

После этого Савкив оказался в рядах ВСУ, возможно в результате «бусификации», и начал служить стрелком-снайпером. Его ликвидировали в Сумской области.

Взятый в плен боевик ВСУ Илья Кальдиков заявлял, что на Украине он никому ничего не должен и откажется вновь вступать в бой против России. Боец отметил, что лучше пойдет под суд и отправится в колонию, чем опять возьмет в руки оружие.