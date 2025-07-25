Смекалка помогла российскому бойцу выжить и захватить блиндаж противника

МО: ефрейтор Хомяков спрятался от дрона и военных ВСУ в украинском блиндаже

Российский боец Олег Хомяков в зоне СВО проявил смекалку и смог не только спрятаться от противника, но и помог захватить украинский опорный пункт. О мужественном поступке ефрейтора рассказала пресс-служба Минобороны России.

В составе штурмового подразделения Хомяков выполнял задачу по захвату вражеского опорника. При штурме позиции боец заметил дрон противника, летевший в его сторону.

«Быстро среагировав, Олег укрылся во вражеском блиндаже», — отметили в ведомстве.

После удара блиндаж частично обрушился на ефрейтора. Выбираясь из-под завалов Хомяков услышал движение группы ВСУ, после чего замаскировался среди обломков.

«Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника», — добавили министерстве.

Благодаря мужественным действиям ефрейтора российским штурмовикам удалось захватить опорный пункт противника. Российские войска использовали его для корректировки артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Ростех ранее рассказал, как бронежилет «Оберег» спас бойца от атаки сразу двух дронов. Солдат ехал в «Ниве», машина серьезно пострадала, а боец остался жив после налета дронов.