Семья из Бурятии потеряла трех сыновей на СВО

В Бурятии в селе Хоринск в зоне СВО погибли три брата Борисовых. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте» в некрологе Александра Борисова, одного из солдат.

Александр Борисов вырос в многодетной семье, в которой росло четыре мальчика и две девочки. Зимой 2024 года семье сообщили о смертельном ранении старшего из братьев — Андрея.

Второй брат, Максим, погиб 29 апреля 2025 года при исполнении боевых задач в ходе СВО. Через год после смерти старшего брата пропал без вести самый младший из Борисовых — Александр. У него остались жена и сын.

«Родные и близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого, смелого человека, который всегда приходил на помощь. Александр был настоящим патриотом своей малой Родины, Хоринского района и всей страны», — написали в некрологе.

